Finché la barca va (sequestrata). Se gli yacht russi parlano italiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Nella guerra di navi e yacht fra russia e Ucraina c'è di mezzo anche l'Italia. Da giorni tiene banco la vicenda della nave cargo "Tsaverna". Di proprietà del gruppo Cosulich ­– un miliardo di euro di fatturato e mille dipendenti nel mondo – il 24 febbraio, quando Vladimir Putin ha ordinato l'invasione dell'Ucraina, era ormeggiata al porto di Mariupol. Ora che Mariupol è ridotta a un cumulo di macerie e finita sotto il controllo degli occupanti, la Tsaverna è stata sequestrata dai separatisti filorussi con tutto il suo carico: 15mila tonnellate di acciaio prodotto nelle ormai famigerate acciaierie Azovstal destinato ai laminatoi di San Giorgio di Nogaro, ha riportato Repubblica. Più che un sequestro, un furto in piena regola, accusa il proprietario del gruppo Augusto Cosulich.

