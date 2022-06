Finale Champions, la Uefa si scusa per gli eventi “spaventosi e angoscianti” allo Stade de France (Di venerdì 3 giugno 2022) La Uefa desidera scusarsi sinceramente con tutti gli spettatori che hanno vissuto o assistito a eventi spaventosi e angoscianti prima della Finale di Uefa Champions League del 28 maggio 2022 allo Stade de France di Parigi, in una serata che doveva essere una festa del calcio europeo per club. Nessun tifoso dovrebbe mai essere messo in una situazione del genere, che non deve ripetersi. Pertanto, subito dopo i fatti, la Uefa ha commissionato un Rapporto indipendente per identificare le mancanze e le responsabilità di tutte le entità coinvolte nell’organizzazione della Finale e oggi ha pubblicato i Termini di riferimento del rapporto. Il Rapporto indipendente, che sarà ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Ladesiderarsi sinceramente con tutti gli spettatori che hanno vissuto o assistito aprima delladiLeague del 28 maggio 2022dedi Parigi, in una serata che doveva essere una festa del calcio europeo per club. Nessun tifoso dovrebbe mai essere messo in una situazione del genere, che non deve ripetersi. Pertanto, subito dopo i fatti, laha commissionato un Rapporto indipendente per identificare le mancanze e le responsabilità di tutte le entità coinvolte nell’organizzazione dellae oggi ha pubblicato i Termini di riferimento del rapporto. Il Rapporto indipendente, che sarà ...

