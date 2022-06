FIFA, Infantino: : «Oggi nel calcio vince chi ha più soldi. Plusvalenze? Il fair value sarà un beneficio per il sistema» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha pubblicato un intervento sulla rivista Formiche, affrontando diversi temi. In primis, la competitività del calcio moderno: «Chi si cimenta a scalare i ripidi gradini del professionismo si accorge di come il calcio diventi via via un contesto sempre meno democratico, dove di norma chi ha più soldi vince di più. Chi ha più soldi vince, dunque. È l’ineluttabile legge del mercato, applicabile a qualsiasi industria, pensano in molti. Ma il calcio prima di essere un’industria è un’esperienza culturale collettiva e il compito prioritario della FIFA è rafforzare la qualità del prodotto senza snaturarne i principi di democraticità, bilanciando il più possibile la crescita economica ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Il presidente dellaGianniha pubblicato un intervento sulla rivista Formiche, affrontando diversi temi. In primis, la competitività delmoderno: «Chi si cimenta a scalare i ripidi gradini del professionismo si accorge di come ildiventi via via un contesto sempre meno democratico, dove di norma chi ha piùdi più. Chi ha più, dunque. È l’ineluttabile legge del mercato, applicabile a qualsiasi industria, pensano in molti. Ma ilprima di essere un’industria è un’esperienza culturale collettiva e il compito prioritario dellaè rafforzare la qualità del prodotto senza snaturarne i principi di democraticità, bilanciando il più possibile la crescita economica ...

