FIFA 22: TOTS Serie A TIM. Annunciato il Team Of The Season del campionato italiano (Di venerdì 3 giugno 2022) EA Sports ha Annunciato che il Team Of The Season della Serie A sarà disponibile nei pacchetti della modalità FIFA 22 Ultimate Team a partire dalle 19:00 di venerdi 3 giugno. EA Sports ha eletto i giocatori che si sono contraddistinti per le loro performance durante il campionato. I giocatori, attentamente selezionati, sono ora disponibili sotto forma di oggetti giocatore speciali all'interno dei pacchetti FUT. Festeggia i migliori giocatori dei campionati più importanti al mondo e non solo nella stagione 2021/22. I giocatori più costanti di questa stagione. Stando a quanto è stato riportato da alcuni insider possiamo svelare i nomi di alcuni giocatori che saranno nel TOTS in questione. Ricordiamo che l'elenco che riportiamo di seguito deve ...

