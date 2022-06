Fiera del vintage e Salone dell’antiquariato all’A1Expò di Caserta Sud (Di venerdì 3 giugno 2022) Un modo etico di fare shopping : torna Fiera del vintage, in collaborazione con Salone dell’antiquariato. Per il prossimo week-end all’A1Expò, le aspettative sono altissime. Perdersi nei corridoi di un tempo che non ha mai fine, scoprire il vintage di tendenza e inebriarsi nel mondo del collezionismo a caccia dell’affare, della rarità, del pregiato pezzo d’antiquariato. Torna al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, Fiera del vintage giunta alla VII edizione, in collaborazione con Salone dell’antiquariato che invece arriva all’edizione numero tre. Appuntamento per domani, sabato 4, e domenica 5 giugno dalle ore 10.00 alle 20.00. Questa nuova edizione di Fiera del ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 giugno 2022) Un modo etico di fare shopping : tornadel, in collaborazione con. Per il prossimo week-end, le aspettative sono altissime. Perdersi nei corridoi di un tempo che non ha mai fine, scoprire ildi tendenza e inebriarsi nel mondo del collezionismo a caccia dell’affare, della rarità, del pregiato pezzo d’antiquariato. Torna al Polo Fieristico A1Expò diSud,delgiunta alla VII edizione, in collaborazione conche invece arriva all’edizione numero tre. Appuntamento per domani, sabato 4, e domenica 5 giugno dalle ore 10.00 alle 20.00. Questa nuova edizione didel ...

Advertising

Fede05__ : RT @liberaurora: Irene capocommessa ???? Gloria sarà contenta di essere sostituita da lei e Clelia sarebbe fiera del percorso che ha fatto ???… - InfinitoIsacco : RT @RedelleOmbre: @spighissimo @ItaliaViva @matteorenzi È la sua politica, la politica del televenditore da fiera, ... ??In mano sua 'l'ulti… - lulopdotcom : #excellence #fashion #events #entertainment Torna per la sua settima Edizione 'Fiera del Vintage' a Caserta in col… - Marica45288791 : RT @CaliforniaPrune: Mentre le 3 sorelle, i Gianfede e i Basciagoni sono a Napoli a mangiare, la nostra beniamina è all’ennesimo programma… - lostthemoth : RT @liberaurora: Irene capocommessa ???? Gloria sarà contenta di essere sostituita da lei e Clelia sarebbe fiera del percorso che ha fatto ???… -