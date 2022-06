Fi: Tajani, 'bene Rostan, movimento sempre più attrattivo e in crescita' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Accogliamo con grande piacere l'ingresso in Forza Italia di Michela Rostan. Una donna, una parlamentare competente e preparata ma soprattutto con un forte radicamento sul territorio. Il nostro movimento è sempre più attrattivo e per questo continua a crescere nei sondaggi". Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani. Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Accogliamo con grande piacere l'ingresso in Forza Italia di Michela. Una donna, una parlamentare competente e preparata ma soprattutto con un forte radicamento sul territorio. Il nostropiùe per questo continua a crescere nei sondaggi". Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio

Advertising

TV7Benevento : Fi: Tajani, 'bene Rostan, movimento sempre più attrattivo e in crescita' - - r_antiochia : @mara_carfagna @ManfredWeber @EPP @Antonio_Tajani Fiero di essere di #destra in realtà @mara_carfagna è una figura… - inveritas_14 : @Drittorovescio_ @rugge75 ma quelle facce ... quei balli sulla sedia... Tutto bene? @berlusconi @Antonio_Tajani… - RizzoGiov : @GiuseppeConteIT #Salvini @EnricoLetta @matteorenzi @Antonio_Tajani @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi tutto bene? - Richard53723060 : @a_presbitero @renatobrunetta Fa bene a prendere per il culo. I tajani pecoroni se lo meritano -