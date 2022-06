Festival dell'Economia, Grant Thornton: ottimismo nel mid market (Di venerdì 3 giugno 2022) Per il sesto anno consecutivo, il network di consulenza Grant Thornton sostiene il Festival internazionale dell'Economia che, giunto alla sua 17esima edizione, porta a Torino il dibattito economico ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Per il sesto anno consecutivo, il network di consulenzasostiene ilinternazionaleche, giunto alla sua 17esima edizione, porta a Torino il dibattito economico ...

Advertising

sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Europarl_IT : ?????? #giugno @Europarl_IT a @economicsfest ??“La strategia europea dell’economia digitale” ???Transizione ecologica… - fcarcillo : RT twitorino '?? Dom 05/06 dalle 21, in occasione dell'inaugurazione del 25° Festival @Cinemambiente , in diretta st… - alpardu : RT @LaVeritaWeb: Festa della Repubblica come festival dell’ipocrisia. Il presidente parla di forze armate impegnate per la pace mentre sfil… - artistep : RT @LaVeritaWeb: Festa della Repubblica come festival dell’ipocrisia. Il presidente parla di forze armate impegnate per la pace mentre sfil… -