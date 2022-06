Festa per il Giubileo di Platino ma la Regina salta la messa (Di venerdì 3 giugno 2022) Spettacolari fuochi d'artificio sopra il castello di Windsor e l'immagine gigantesca della Regina Elisabetta II proiettata sulla facciata di Buckingham Palace. Sono solo alcuni degli "effetti speciali"... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Spettacolari fuochi d'artificio sopra il castello di Windsor e l'immagine gigantesca dellaElisabetta II proiettata sulla facciata di Buckingham Palace. Sono solo alcuni degli "effetti speciali"...

Advertising

AstroSamantha : È la #FestaDellaRepubblica! Anche qui sulla ISS è giornata di festa e ho avuto tempo libero per immortalare il nost… - Quirinale : #Mattarella: Domani, #2giugno, celebreremo la Festa della nostra Repubblica, nata per volontà del popolo italiano s… - LauraPausini : Sono passati 15 anni dal nostro primo San Siro, una serata storica per noi, indimenticabile! Avete messo una donna… - LiguoriBerto : RT @AstroSamantha: È la #FestaDellaRepubblica! Anche qui sulla ISS è giornata di festa e ho avuto tempo libero per immortalare il nostro sp… - Bruttabertuccia : RT @giampaolo_baio: 2 Giugno 2022 _ per punizione la FOLGORE non è invitata ai festeggiamenti della Festa della Repubblica … però al fronte… -