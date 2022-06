Festa della Repubblica italiana: le origini e la storia del 2 giugno. FOTO (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 2 giugno si celebra il giorno dello storico referendum del 1946: gli italiani, uomini e donne, per la prima volta a suffragio universale, furono chiamati a esprimere la loro preferenza sul futuro del Paese. La maggioranza scelse la Repubblica, abbandonando la Monarchia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 3 giugno 2022) Il 2si celebra il giorno dello storico referendum del 1946: gli italiani, uomini e donne, per la prima volta a suffragio universale, furono chiamati a esprimere la loro preferenza sul futuro del Paese. La maggioranza scelse la, abbandonando la Monarchia

