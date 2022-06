Fedez | nel nuovo singolo “La dolce vita” con Tananai e Mara Sattei

Advertising

monnalisa_25 : RT @strangerpizz: Siamo già nel mood @Fedez Così tutta la notte?? @Tananai5 @marasattei #LaDolceVita?????????????????? - ONLY_ANG3L__ : NEL GIRO DI 12H ABBIAMO AVUTO NOSTALGIA DI BLANCO E LA DOLCE VITA DI TANANAI, FEDEZ E SATTEI. LA NOSTRA ESTATE È SA… - stylesun__ : RT @yutaismymoon: questa diretta surreale ?? parlavano di scorregge e poi chiara si è incazzata con fedez perché lha buttata fuori per fare… - KevinRetek : RT @yutaismymoon: questa diretta surreale ?? parlavano di scorregge e poi chiara si è incazzata con fedez perché lha buttata fuori per fare… - _9_hopeful_9_ : RT @yutaismymoon: questa diretta surreale ?? parlavano di scorregge e poi chiara si è incazzata con fedez perché lha buttata fuori per fare… -

testo dico 'la vita senza amore non mi farà mai bene' e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra", ha scritto. Dargen D'Amico, già ...testo - aggiunge- dico 'la vita senza amore non mi farà mai bene' e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra. Appena dimesso, lo ...Ecco LA DOLCE VITA la nuova hit estiva di Fedez che questa volta vede la partecipazione di TANANAI e Mara Sattei."Nel testo - aggiunge Fedez - dico 'la vita senza amore non mi farà mai bene' e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra. Appena dimesso, lo ...