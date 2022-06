Fedez | l' emozione su Instagram | ' ' La dolce vita' mi ha fatto riaccendere il microfono durante la malattia'

Advertising

We Wealth

'La Dolce Vita' pernon è solo il nuovo singolo realizzato con Tananai e Sara Mattei, che esce oggi. Il rapper ha infatti spiegato in un lungo post su Instagram l'importanza che la ...Perquello dello scorso anno sul palco dell'Ariston è stato un esordio assoluto, Francesca ... Ma è nel 2021 che la musica per il cinema le dà forse l'più grande: da candidata al David di ... Fedez, 2 milioni per TOG mentre la musica rinasce Fedez e Chiara Ferragni si commuovono su Instagram per l'uscita della possibile nuova hit dell'estate. «La dolce vita» è il brano che il rapper ha realizzato insieme ...L’obiettivo è ultimare la nuova sede dell’ente fondato da Carlo De Benedetti, Together to Go «Vedere un bambino, costretto nella sua immobilità totale, ricevere il dono della lettura, è un’emozione ...