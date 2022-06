Fedez | ' La dolce vita' mi ha fatto riaccendere microfono durante la malattia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - 'La' pernon è solo il nuovo singolo realizzato con Tananai e Sara Mattei, che esce oggi. Il rapper ha infatti spiegato in un lungo post sui social l'importanza che la registrazione del brano ha avuto sul percorso della sua operazione per la rimozione del tumore affrontata quest'inverno. "3 giorni prima dell'operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la miacambiasse così repentinamente", ha scrittosu Instagram in un post corredato da due video, uno che lo ritrae abbracciato alla moglie nei giorni dell'intervento e uno in studio di registrazione. "Credo di averloun po' per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma ...