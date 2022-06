Fedez e il retroscena su La dolce vita | “Girato il video tre giorni prima di operarmi”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il cantante ha lanciato il nuovo singolo estivo con Mara Sattei e Tananai: ilcommovente su Instagram diDopo i complicati mesi appena trascorsi perè finalmente tornato il momento di fare musica, la cosa che meglio gli riesce. Il marito di Chiara Ferragni oggi ha lanciato il nuovo singolo dall’abito da tormentone estivo, insieme a Tananai e Mara Sattei. Si intitola Lae mentre gli streaming sono già partiti a razzoha preso in mano il cellulare, aperto l’app di Instagram e svelato undai toni commoventi riguardante la malattia e iprecedenti all’operazione: “Tredell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a ...