Federica Pellegrini pubblica questo selfie | il dettaglio fa impazzire i fan | avete notato?

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sul profilo Instagram dicompare una foto che qualche tempo fa ha attirato l’attenzione dei suoi followers e non poco. Ricordiamo che l’ex nuotatrice, oltre alla sua intensa carriera sportiva vincente, è altrettanto nota per i suoi cambi look. E questa volta sembra aver azzeccato uno styling adatto al suo mood quotidiano dal … L'articolo proviene da Velvet Gossip.