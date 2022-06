Fabio Quartararo | rinnovo ufficiale con Yamaha grazie alle garanzie

(Di venerdì 3 giugno 2022) La telenovela suldel contratto disi è conclusa nella maniera più attesa. Laha annunciato che “El Diablo” resterà alla corte della casa di Iwata per le stagioni 2023 e 2024, ma si tratta di un fatto che fino a ieri non era scontato.non ha mancato di mostrare insoddisfazione per una M1 poco potente e lontana dalla Ducati, che domina il mondiale. Ma alla fine, il project manager Takahiro Sumi è riuscito a convincerlo.sarà la punta di una formazione a due: con il passaggio di RNF ad Aprilia,non avrà un team satellite.: cosa lo ha convinto al? Il giornale francese “L’Equipe” ci offre uno spunto interessante. Abbiamo menzionato ...

Advertising

motorboxcom : #MotoGP Fabio #Quartararo rinnova in #Yamaha per due stagioni! Cosa cambia nel mondiale piloti dopo l'annuncio del… - MotorcycleSp : Il GP della Catalogna della MotoGP è già questo fine settimana, e a Barcellona Fabio Quartararo (Mon... #MotoGP… - MotorcycleSp : Il GP della Catalogna della MotoGP è già questo fine settimana, e a Barcellona Fabio Quartararo (Mon... #MotoGP… - Adropof_Blue : raga fabio quartararo con i suoi fratellini è la cosa più adorabile del mondo - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: La parola a: Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e Aleix Espargarò #CatalanGP #MotoGP #Motorionline ht… -

Si trattano di prove libere, ma lo spagnolo è andato davvero forte, tanto da mettersi dietro chi si gioca il titolo:e Pecco Bagnaia . Marco Bezzecchi e Luca Marini sono più lesti ...Decimo tempo per Enea Bastianini con la Ducati del team Gresini mentre il campione in carica(Yamaha) ha fatto registrare il 13/o tempo davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia. . 3 ...Alex Rins su Suzuki è il più veloce delle prime prove libere del gran premio della Catalogna, in programma domenica sul circuito di Montmelò. Alle sue spalle Maverick Vinales (Aprilia) e Franco Morbid ...MotoGP Gp Catalogna Prove Libere 1 - Alex Rins è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna, nona tappa della MotoGP 2022 in programma domenica sul tracciato ...