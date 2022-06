Fabio Miretti “Un onore essere chiamati nell’Under 21” (Di venerdì 3 giugno 2022) Firenze – “Ogni volta che si viene chiamati in Nazionale è un onore, a maggior ragione se vieni chiamato in Under 21 per me che sono sotto età. Sono sicuramente orgoglioso di questa chiamata”. Lo ha detto il centrocampista Fabio Miretti parlando dal ritiro dell’Under 21, dove gli azzurrini stanno preparando le prossime gare di qualificazioni all’Europeo di categoria. Con mister Nicolato “stiamo iniziando a conoscerci in questi allenamenti, mi ha fatto una buona impressione iniziale, vedremo cosa riesco a trasmettergli”, ha aggiunto il giovane talento della Juventus. Che poi, parlando dello stage in Nazionale maggiore, ha raccontato: “E’ stata una bella esperienza, sicuramente mi ha fatto piacere il fatto che mister Mancini mi abbia convocato. In realtà ho fatto solo un giorno allenandomi solo il giovedì mattina, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 3 giugno 2022) Firenze – “Ogni volta che si vienein Nazionale è un, a maggior ragione se vieni chiamato in Under 21 per me che sono sotto età. Sono sicuramente orgoglioso di questa chiamata”. Lo ha detto il centrocampistaparlando dal ritiro dell’Under 21, dove gli azzurrini stanno preparando le prossime gare di qualificazioni all’Europeo di categoria. Con mister Nicolato “stiamo iniziando a conoscerci in questi allenamenti, mi ha fatto una buona impressione iniziale, vedremo cosa riesco a trasmettergli”, ha aggiunto il giovane talento della Juventus. Che poi, parlando dello stage in Nazionale maggiore, ha raccontato: “E’ stata una bella esperienza, sicuramente mi ha fatto piacere il fatto che mister Mancini mi abbia convocato. In realtà ho fatto solo un giorno allenandomi solo il giovedì mattina, ...

