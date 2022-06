Esposito “In Italia c'è poco spazio per i giovani” (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Francesco Totti come idolo, tanta voglia di fare bene in nazionale e un appello ai club Italiani: “Fate giocare i giovani”. Sebastiano Esposito torna nel giro dell'Under 21 dopo un anno molto positivo al Basilea e vuole stupire. “Per me è un'occasione unica, torno in nazionale dopo anni in cui era giusto non convocarmi perchè non avevo fatto bene – ha spiegato il fratello minore di Salvatore, incluso per la prima volta nella lista di Roberto Mancini – Ora voglio dimostrare il mio valore, dobbiamo portare a casa i punti per la qualificazione. Il mio sogno, anzi il nostro sogno in famiglia, è giocare nella nazionale maggiore: spero che Salvatore lo realizzi, per me è un leader, una persona davvero importante che mi aiuta sempre molto”. Sette gol in 34 presenze al Basilea, un ottimo campionato con sei reti in 23 partite, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Francesco Totti come idolo, tanta voglia di fare bene in nazionale e un appello ai clubni: “Fate giocare i”. Sebastianotorna nel giro dell'Under 21 dopo un anno molto positivo al Basilea e vuole stupire. “Per me è un'occasione unica, torno in nazionale dopo anni in cui era giusto non convocarmi perchè non avevo fatto bene – ha spiegato il fratello minore di Salvatore, incluso per la prima volta nella lista di Roberto Mancini – Ora voglio dimostrare il mio valore, dobbiamo portare a casa i punti per la qualificazione. Il mio sogno, anzi il nostro sogno in famiglia, è giocare nella nazionale maggiore: spero che Salvatore lo realizzi, per me è un leader, una persona davvero importante che mi aiuta sempre molto”. Sette gol in 34 presenze al Basilea, un ottimo campionato con sei reti in 23 partite, ...

Advertising

LaNotifica : Esposito “In Italia c’è poco spazio per i giovani” - Italpress : Esposito “In Italia c’è poco spazio per i giovani” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Francesco Totti come idolo, tanta voglia di fare bene in nazionale e un appello ai club italiani… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Esposito “In Italia c’è poco spazio per i giovani” - - messina_oggi : Esposito “In Italia c’è poco spazio per i giovani”ROMA (ITALPRESS) - Francesco Totti come idolo, tanta voglia di fa… -