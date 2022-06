Esce dal lavoro e viene investito da un’auto della polizia: un italiano di 36 anni muore a Maiorca (Di venerdì 3 giugno 2022) Un italiano di 35 anni è morto a Palma di Maiorca, in Spagna, dopo essere stato investito da un’auto della polizia . Lo riferiscono i media locali. L’uomo, che lavorava come cameriere in un vicino... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 3 giugno 2022) Undi 35è morto a Palma di, in Spagna, dopo essere statoda. Lo riferiscono i media locali. L’uomo, che lavorava come cameriere in un vicino...

