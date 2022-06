Equitazione | Global Champions League 2022 | Abdel Said davanti a Cannes

(Di venerdì 3 giugno 2022) Il circuitodiapproda questa settimana in Costa Azzurra, nello specifico a(Francia). Nella prima gara dell’evento, dedicata al salto 1.50/155m, a imporsi è stato, con pieno merito,. Il belga, in sella ad Arpege du Rum, ha segnato un tempo di 63.91 secondi, staccando nettamente la concorrenza. Il secondo classificato infatti, l’olandese Johnny Pals (Zarkava Hero Z), ha registrato 66.04 secondi, arginando il tedesco Richard Vogel (Caracho), terzo con 66.58. Nella prova a squadre invece prima posizione provvisoria per i Prague Lions, unici del lotto con 0 penalità seguiti dagli Shanghai Swans e dai Rome Gladiators., Eventing Nations Cup Houghton Hall ...

OA Sport

Nella prima gara della tappa di Amburgo, in Germania dellaChampions League 2022 di, per quanto concerne il salto ostacoli, non c'erano azzurri in gara né tra i 32 componenti effettivi delle 16 squadre del circuito, né tra gli 8 binomi che ...... entri nello stesso campo in cui sono entrati i più grandi nomi della storia dell': è ... Infine mi piacerebbe saltare aldi Roma e al 5 stelle di novembre alla Fiera di Verona ". IL ... Equitazione, Global Champions League Amburgo 2022: vincono i Valkenswaard United Il circuito Global Champions League 2022 di equitazione approda questa settimana in Costa Azzurra, nello specifico a Cannes (Francia). Nella prima gara dell’evento, dedicata al salto 1.50/155m, a ...Nella tappa di Amburgo, in Germania, la sesta della Global Champions League 2022 di equitazione, vincono i Valkenswaard United, con la formazione composta da Marcus Ehning e John Whitaker, compagine c ...