Enrico Vanzina | “C’era un pregiudizio ideologico sui miei film” E ricorda le parole di Spielberg

(Di venerdì 3 giugno 2022) “All’inizio ci trattarono molto bene, poi il nostro successo ci attirò un“. Un passaggio significativo della lunga e bella intervista dirilasciata al Corriere della Sera fa riflettere su quanto la sinistra l’abbia fatta pagare a chi commetteva il “delitto” di avere un successo vasto e popolare. Il regista, scrittore e sceneggiatore parla di critica. Si sa che laa critica che nel cinema soprattutto ha pesato nei suoi giudizi è stata quella dini sinistra.si racconta a tutto tondo,ndo episodi inediti e sfiziosi con i grandi del cinema italiano. Non senza rammentare quanto senta la mancanza di suo fratello Carlo, scomparso nel 2018. Indiscussi protagonisti della commedia all’italiana degli ultimi 45 anni, figli di un mostro sacro ...

armandazzo : Dall'intervista a E.Vanzina un rif. per capire come si fa cinema di qualità: Guardie e Ladri, 1951, con Totò e Fab… - napolista : Enrico Vanzina: «Spielberg ci temeva. Diceva: “In Italia mai fare uscire un film insieme a quello dei Vanzina”» Al… - FridaSciolla : RT @FlaviaRotondi: Enrico Vanzina sul @Corriere. Grazie Giovanna Cavalli, qui si sogna ad occhi aperti - harpercollinsIT : ?? Vi ricordiamo che stasera alle 18.00 Enrico Vanzina presenterà il suo 'Diario diurno' al Village Beach di Ostia.… - FlaviaRotondi : Enrico Vanzina sul @Corriere. Grazie Giovanna Cavalli, qui si sogna ad occhi aperti -

Corriere della Sera

Tra gli ospiti Jerry Calà,, Francesco Pannofino. Via Cascione e via XX Settembre nel Centro storico di Porto Maurizio, fino al 5 giugno ( il programma a questo link ) 16.00 - 19.30 . ...: 'Il 'mio' Piper senza violenti dove scoprivi nuove emozioni' È mancato un sostegno effettivo ed efficace alla categoria e soprattutto è mancata una interlocuzione stabile con il ... Enrico Vanzina: «Quando io e Montezemolo finimmo i soldi a Cortina. Steven Spielberg ci temeva» Al CorSera: «I nostri film hanno fatto guadagnare 700 milioni di euro. Il nostro successo ci attirò un pregiudizio ideologico. Ora siamo oggetto di un culto esagerato» ...Lo sceneggiatore: «È dura andare avanti senza mio fratello. Sordi era il più grande amico di famiglia, al funerale di papà era straziante vederlo piangere. Verdone lo adoro, mi dispiace di non aver fa ...