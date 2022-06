Emilia Romagna, la "Motor valley" italiana (Di venerdì 3 giugno 2022) Una quattro giorni dedicata al mondo dei Motori, nella patria delle due e delle quattro ruote. A Modena, in Emilia Romagna, si è tenuto il Motor valley Fest, una manifestazione che mette in primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Una quattro giorni dedicata al mondo deii, nella patria delle due e delle quattro ruote. A Modena, in, si è tenuto ilFest, una manifestazione che mette in primo ...

Advertising

RegioneER : #incendiboschivi, dal 1° giugno scatta la fase di attenzione su tutto il territorio regionale. ??In caso di AVVISTA… - areacentesecom : I just saw NSC Emilia Romagna consegna una targa al Capitano ‘Ultimo’ - Click to see also ? - Affaritaliani : Emilia Romagna, la 'Motor valley' italiana - ederwaiss73 : RT @facciobiondate: Ho fatto la terza dose di vaccino per l’HPV . (Già, tre dosi, così per dire) Ragazze anche non diversamente giovan… - ria_valle : RT @facciobiondate: Ho fatto la terza dose di vaccino per l’HPV . (Già, tre dosi, così per dire) Ragazze anche non diversamente giovan… -