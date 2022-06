Elon Musk taglierà 10mila dipendenti di Tesla: “Ci sono pessime sensazioni sull’economia” (Di venerdì 3 giugno 2022) Elon Musk si prepara a licenziare. A essere colpita dalla scura, secondo Reuters, riguarderà Tesla. Il ceo, prossimo all’acquisto di Twitter, ritiene che la società automobilistica abbia bisogno di tagliare del 10% i propri dipendenti. Il taglio, calcola Reuters, potrebbe aggirarsi quindi sui 10mila lavoratori. Al momento Tesla, che ha fabbriche in Usa, Cina e Berlino, impiega 99.290 dipendenti. In una esclusiva pubblicata sul suo sito, l’agenzia di stampa britannica riporta i contenuti di una e-mail dal titolo “Pausa in tutte le assunzioni nel mondo” inviata ai dirigenti del gruppo. Nella mail si a riferimento a una “bruttissima sensazione” sull’andamento dell’economia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)si prepara a licenziare. A essere colpita dalla scura, secondo Reuters, riguarderà. Il ceo, prossimo all’acquisto di Twitter, ritiene che la società automobilistica abbia bisogno di tagliare del 10% i propri. Il taglio, calcola Reuters, potrebbe aggirarsi quindi suilavoratori. Al momento, che ha fabbriche in Usa, Cina e Berlino, impiega 99.290. In una esclusiva pubblicata sul suo sito, l’agenzia di stampa britannica riporta i contenuti di una e-mail dal titolo “Pausa in tutte le assunzioni nel mondo” inviata ai dirigenti del gruppo. Nella mail si a riferimento a una “bruttissima sensazione” sull’andamento dell’economia. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

