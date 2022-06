Elon Musk ha un nuovo amore: fotografato con Natasha Basset, ecco chi è (Di venerdì 3 giugno 2022) La fine della storia con l’artista e cantante Grimes sembra ormai conclamata. Elon Musk è stato avvisato assieme a quella che sarebbe la sua nuova fiamma, l’attrice Natasha Basset. 50 anni lui, 29 lei, i due sono stati fotografati a Saint Tropez (non proprio la meta ideale quando uno vuole passare inosservato). Le foto sono del Daily Mail: pranzano in un hotel di lusso e poi passeggiano sulla spiaggia. La 29enne è appena stata protagonista sulla passerella del festival del cinema di Cannes: è nel cast di Elvis, la pellicola di Baz Luhrmann. Musk ha otto figli e due matrimoni alle spalle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natasha Bassett (@NatashaBassett) L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) La fine della storia con l’artista e cantante Grimes sembra ormai conclamata.è stato avvisato assieme a quella che sarebbe la sua nuova fiamma, l’attrice. 50 anni lui, 29 lei, i due sono stati fotografati a Saint Tropez (non proprio la meta ideale quando uno vuole passare inosservato). Le foto sono del Daily Mail: pranzano in un hotel di lusso e poi passeggiano sulla spiaggia. La 29enne è appena stata protagonista sulla passerella del festival del cinema di Cannes: è nel cast di Elvis, la pellicola di Baz Luhrmann.ha otto figli e due matrimoni alle spalle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dat (@t) L'articolo proviene ...

