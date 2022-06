Advertising

infoitinterno : Elisabetta, l’abbraccio del suo popolo Ma il piccolo Louis le ruba la scena - Benedetticinzi1 : @ElisabettaCari4 Forza Elisabetta ??????un abbraccio ?? - Benedetticinzi1 : @ElisabettaCari4 buongiorno Elisabetta, non ti chiedo come stai perché ho già letto sotto, forza e coraggio ti abbr… - GabriellaBargh1 : @ElisabettaPolet Forza Elisabetta Pipolo è forte e ce l'ha farà Ciao cara un abbraccio.???????? - MariagladysVc : RT @TV2000it: Domani #31maggio su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky @dibuonmattino dalle 7.30 La festa della Visitazione della Vergine in r… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il principino Louis con la bisnonna, la reginaII Il mondo ne celebrava il mito e i settant'anni di regno, eppurepiù che nelle vesti di regina ieri si è mostrata ai suoi sudditi in quelle di bisnonna. Divertita e rilassata per le bravate della piccola peste della famiglia reale: il nipotino Louis. A 4 ...Per una lieve affaticamentoII non prenderà parte stamane alla messa in suo onore. Buckingham Palace rassicura sulle condizioni della sovrana a cui sono arrivati auguri da ogni angolo del ... Elisabetta, l’abbraccio del suo popolo. Ma il piccolo Louis le ruba la scena Settant’anni di regno, sudditi in delirio. Le smorfie e le chiacchiere del figlio di William sotto gli occhi della bisnonna ...Non è un caso che, parlando di calcio, Monza sia preceduta da un articolo al maschile. Con buona pace regale della longobarda che riposa in Duomo accanto alla Corona Ferrea, Monza e Teodolinda non ass ...