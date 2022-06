Eleonora Daniele chiude in lacrime Storie Italiane. «Siamo tutti con te. Ce la devi fare!», le parole per l’autore Alessandro (Di venerdì 3 giugno 2022) Eleonora Daniele Saluti commossi per Eleonora Daniele nell’ultimo appuntamento stagionale di Storie Italiane. Mentre si congedava dal pubblico della trasmissione, che tornerà in onda a settembre con la 12esima edizione, la conduttrice è scoppiata in lacrime ed ha lanciato un saluto carico d’affetto ad Alessandro, autore del programma. “Grazie a tutti. Permettetemi solamente un momento. Voglio mandare il nostro abbraccio più sincero al nostro Alessandro. Daje Ale, ciao. Forza, ci vediamo a settembre. Siamo con te Ale, forza: ce la devi fare. Ciao, grazie a tutti. Grazie soprattutto al pubblico“ ha detto Eleonora commossa, non riuscendo a trattenere ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 giugno 2022)Saluti commossi pernell’ultimo appuntamento stagionale di. Mentre si congedava dal pubblico della trasmissione, che tornerà in onda a settembre con la 12esima edizione, la conduttrice è scoppiata ined ha lanciato un saluto carico d’affetto ad, autore del programma. “Grazie a. Permettetemi solamente un momento. Voglio mandare il nostro abbraccio più sincero al nostro. Daje Ale, ciao. Forza, ci vediamo a settembre.con te Ale, forza: ce lafare. Ciao, grazie a. Grazie soprattutto al pubblico“ ha dettocommossa, non riuscendo a trattenere ...

Advertising

infoitcultura : Eleonora Daniele, lacrime in diretta TV e un messaggio che stupisce tutti: 'Ce la devi fare' - infoitcultura : Eleonora Daniele saluta il pubblico in lacrime: 'Ce la devi fare'. Le parole per l'amico - infoitcultura : Ivan Cottini “Spero di ballare ancora un anno”/ Eleonora Daniele e Fredella commossi - infoitcultura : Storie Italiane chiude, Eleonora Daniele in lacrime (video): giallo sul saluto - infoitcultura : Storie Italiane, Eleonora Daniele chiude in lacrime: 'Ce la devi fare, siamo tutti con te' -