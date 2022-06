fanpage : Addio a Liliana de Curtis, figlia di Totò. L’attrice e scrittrice si è spenta nella sua abitazione a Roma - Agenzia_Ansa : È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89 anni #ANSA - rtl1025 : ?? E' morta oggi a Roma a 89 anni Liliana #DeCurtis, la figlia di #Totò. Lo si apprende da ambienti vicini alla famiglia - paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Morta a 89 anni Liliana De Curtis: Napoli dice addio alla figlia di Totò - anteprima24 : ** E' morta la figlia di #Totò, viva #Totò ** -

...di gioiose giornate estive che a 13 anni hanno il sapore di futuro e a 46 anni con una...ormai 4 anni fa. Telefonate, mail, ora la PEC in cui, per l'ennesima volta, si trova a chiedere ...... Antonello e Diana (nel 2011). Successivamente, fallito dopo pochi anni il matrimonio con Buffardi, si è risposata con Sergio Anticoli, con il quale ha avuto una, Elena (nata nel 1969). ...I funerali si terranno a Napoli, domenica nella chiesa di Santa Maria dei Vergini in via Vergini 45 alle ore 11 ...La mamma di Eleonora - la ragazzina di 13 anni morta a settembre del 2018 per un osteosarcoma tre mesi dopo aver superato l'esame di terza media - potrà finalmente rileggere l'ultimo tema della figlia ...