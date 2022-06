“È GIUSTO COSÌ”: MENTANA CANCELLA GLI SPECIALI TGLA7 SULL’UCRAINA E SPIEGA IL PERCHÈ (Di venerdì 3 giugno 2022) Ultimo appuntamento, quello di venerdì 3 giugno, con gli SPECIALI SULL’UCRAINA del TGLA7. Lo annuncia Enrico MENTANA, motivando la scelta di sospendere un presidio informativo che negli ultimi mesi ha accesso una fascia oraria da sempre problematica per La7. Oggi, nel centesimo giorno di guerra, completiamo, almeno per ora, i nostri appuntamenti quotidiani delle 17. È GIUSTO COSÌ, ora che il conflitto si fa scontro di logoramento. Di fronte a notizie importanti saremo pronti a riaprire lo speciale. Adesso però è bene concludere. Qui voglio ringraziare – oltre a voi – chi ha lavorato fuori dalle inquadrature, rendendo possibili queste 300 ore di informazione. Arrivederci. Ascolti triplicati – con una media vicina al 4% di share – nel preserale della rete di Cairo che fa ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 3 giugno 2022) Ultimo appuntamento, quello di venerdì 3 giugno, con glidel. Lo annuncia Enrico, motivando la scelta di sospendere un presidio informativo che negli ultimi mesi ha accesso una fascia oraria da sempre problematica per La7. Oggi, nel centesimo giorno di guerra, completiamo, almeno per ora, i nostri appuntamenti quotidiani delle 17. È, ora che il conflitto si fa scontro di logoramento. Di fronte a notizie importanti saremo pronti a riaprire lo speciale. Adesso però è bene concludere. Qui voglio ringraziare – oltre a voi – chi ha lavorato fuori dalle inquadrature, rendendo possibili queste 300 ore di informazione. Arrivederci. Ascolti triplicati – con una media vicina al 4% di share – nel preserale della rete di Cairo che fa ...

