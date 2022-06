E’ finita tra Benji e Bella Thorne: il lungo post sui social per spiegare i motivi dell’addio (Di venerdì 3 giugno 2022) Per qualcuno è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, forse altri se lo aspettavano visto che di recente Benji non aveva mostrato molto della sua vita privata al fianco di Bella Thorne. Il cantante e attore ha spiegato con un lungo post sui social che la sua vita è stata negli ultimi tre anni un turbinio di emozioni, che ha fatto cose che mai avrebbe immaginato, che ha incontrato persone meravigliose. E tra queste chiaramente c’è anche Bella. Ma la sua vita adesso è arrivata a un altro punto di svolta: la storia con l’attrice e modella americana è finita. Bella e Benji si sono lasciati prima di coronare il loro sogno d’amore, prima delle nozze! E’ finita tra Bella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 giugno 2022) Per qualcuno è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno, forse altri se lo aspettavano visto che di recentenon aveva mostrato molto della sua vita privata al fianco di. Il cantante e attore ha spiegato con unsuiche la sua vita è stata negli ultimi tre anni un turbinio di emozioni, che ha fatto cose che mai avrebbe immaginato, che ha incontrato persone meravigliose. E tra queste chiaramente c’è anche. Ma la sua vita adesso è arrivata a un altro punto di svolta: la storia con l’attrice e modella americana èsi sono lasciati prima di coronare il loro sogno d’amore, prima delle nozze! E’tra...

Advertising

TerenceKemy : @_SimoTarantino Infatti...com'è finita, dico la partita tra Pakistan ed India ? - CristinaMolendi : @Gianna93103274 Io come ho visto la #Lezzi ho girato canale. Lei a me non ha nulla da insegnare. Tra il mio curricu… - fieroitalianoo : sono le 4:34 ti stai godendo gara 1 delle finals di nba la scuola è finita sta iniziando l’estate e tra un timeout… - yatorabIp : devo farmare mora tho tra lei e ayaka l'ho finita - dearanxiety_ : RT @spaccacocchy: FINITA GUARDAZIONE DI #Strangerthings E HO LETTERALMENTE URLATO, NONOSTANTE LA DURATA DEGLI EPISODI L'HO TROVATA PAZZESCA… -