Droga, furti ed armi: cinque arresti a San Nicandro Garganico Accuse a vario titolo (Di venerdì 3 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG), militari del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, SAT 11° Rgt CC Puglia e unità cinofile, hanno dato esecuzione, in San Nicandro Garganico, ad una misura cautelare personale a carico di 5 persone (2 custodia in carcere e 3 arresti domiciliari), emessa dal Tribunale del Riesame di Bari in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica di Foggia, avverso decisione rigetto del G.I.P. del locale Tribunale. L’indagine ha coinvolto 8 persone di San Nicandro Garganico, di cui 3 già arrestate nel corso del corrente anno, sempre a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto dall’A.G. Tutti i soggetti sono ritenuti responsabili, in concorso e a vario ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di San Severo (FG), militari del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, SAT 11° Rgt CC Puglia e unità cinofile, hanno dato esecuzione, in San, ad una misura cautelare personale a carico di 5 persone (2 custodia in carcere e 3domiciliari), emessa dal Tribunale del Riesame di Bari in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura della Repubblica di Foggia, avverso decisione rigetto del G.I.P. del locale Tribunale. L’indagine ha coinvolto 8 persone di San, di cui 3 già arrestate nel corso del corrente anno, sempre a seguito dell’accoglimento dell’appello proposto dall’A.G. Tutti i soggetti sono ritenuti responsabili, in concorso e a...

