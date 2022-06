Doppio attacco russo ai porti di Genova e Savona: Italia-Cremlino, tensione alle stelle (Di venerdì 3 giugno 2022) Da settimane promettono un'offensiva massiccia contro l'Italia ed è quello che stanno provando a fare, colpo dopo colpo e giorno dopo giorno. Si parla degli hacker russi, dei pirati informatici al soldo del Cremlino e di Vladimir Putin, che hanno scatenato una cyber-guerra contro gli obiettivi sensibili dei Paesi schierati al fianco dell'Ucraina in questa guerra. Paesi tra i quali, ovviamente, vi è l'Italia. E ora si apprende che nel corso della mattinata di oggi, venerdì 3 giugno, il sito delle Autorità di sistema portuale di Genova e Savona è finito sotto attacco hacker. A darne conto è stata la stessa Autorità portuale, il tutto con una breve nota stampa. L'attacco, operato da Killnet - il più grosso e temibile collettivo hacker russo - è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Da settimane promettono un'offensiva massiccia contro l'ed è quello che stanno provando a fare, colpo dopo colpo e giorno dopo giorno. Si parla degli hacker russi, dei pirati informatici al soldo dele di Vladimir Putin, che hanno scatenato una cyber-guerra contro gli obiettivi sensibili dei Paesi schierati al fianco dell'Ucraina in questa guerra. Paesi tra i quali, ovviamente, vi è l'. E ora si apprende che nel corso della mattinata di oggi, venerdì 3 giugno, il sito delle Autorità di sistema portuale diè finito sottohacker. A darne conto è stata la stessa Autorità portuale, il tutto con una breve nota stampa. L', operato da Killnet - il più grosso e temibile collettivo hacker- è stato ...

Advertising

Libero_official : Il collettivo di hacker #Killnet attacca i porti di #Genova e #Savona: 'Il blitz è stato respinto'. Altra manovra d… - matteo_hyh : @Versaaaaaaaaaa è lungo il doppio del gigante d'attacco, è la metà del gigante colossale, 5/3 del wall rose, stessa… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, Cherubini doppio colpo per l’attacco: non solo Raspadori nel mirino #Juventus #Juve #Allegri #Vla… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Cherubini doppio colpo per l’attacco: non solo Raspadori nel mirino #Juventus #Juve… - kimonsjaer24 : @Mdk942 @majicojr @acmilan E origi e oli, e in una squadra che ha il dominio del gioco. Comunque vs psg han retto l… -