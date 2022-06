Dopo la dipendenza dalla Russia per il fotovoltaico siamo nelle mani della Cina (Di venerdì 3 giugno 2022) Errare è umano perseverare è diabolico o forse soltanto europeo. Nel pieno di una crisi energetica mondiale dove l’Europa a causa della dipendenza dal gas e petrolio russo deve correre ai ripari si guarda all’energia solare comprando pannelli voltaici dalla Cina. Una nuova dipendenza che ci lega ad un’altra superpotenza mondiale e ci allontana nuovamente da un’indipendenza energetica che l’Europa non ha mai avuto. In Cina l’esportazione di prodotti solari fotovoltaici nel 2021 (PV) è aumentata di circa il 60% rispetto all’anno precedente con un fatturato pari a 28,4 miliardi di dollari. Ma é solo l’inizio perché la fornitura dei panelli voltaici dalla Cina non farà che aumentare perché il programma Repower Eu prevede un investimento di ... Leggi su panorama (Di venerdì 3 giugno 2022) Errare è umano perseverare è diabolico o forse soltanto europeo. Nel pieno di una crisi energetica mondiale dove l’Europa a causadal gas e petrolio russo deve correre ai ripari si guarda all’energia solare comprando pannelli voltaici. Una nuovache ci lega ad un’altra superpotenza mondiale e ci allontana nuovamente da un’inenergetica che l’Europa non ha mai avuto. Inl’esportazione di prodotti solari fotovoltaici nel 2021 (PV) è aumentata di circa il 60% rispetto all’anno precedente con un fatturato pari a 28,4 miliardi di dollari. Ma é solo l’inizio perché la fornitura dei panelli voltaicinon farà che aumentare perché il programma Repower Eu prevede un investimento di ...

