“Donna col tacco 12 nei cantieri…” Bufera a Rignano dopo l'offesa sessista alla candidata sindaco (Di venerdì 3 giugno 2022) Rignano caput mundi. Il paese, ottomila anime appena, collocato sulla strada che unisce la provincia di Firenze con quella di Arezzo, diventato celebre per aver dato i Natali all'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, torna al centro della cronaca politica. Il casus belli è una frase sessista che il candidato del centrodestra avrebbe rivolto alla sua avversaria progressista. “Come si può pensare che una Donna che va con il tacco 12 in un cantiere possa capirci qualcosa?”. Queste le parole pronunciate da Michele Matrone, nei confronti dell'avversaria sostenuta dal centrosinistra Dominga Guerri. Secondo la lista civica “Insieme per Rignano”, che appoggia l'esponente di sinistra, le offese sessiste sarebbero state recate durante “un incontro elettorale che si è svolto a San Donato in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022)caput mundi. Il paese, ottomila anime appena, collocato sulla strada che unisce la provincia di Firenze con quella di Arezzo, diventato celebre per aver dato i Natali all'ex Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, torna al centro della cronaca politica. Il casus belli è una fraseche il candidato del centrodestra avrebbe rivoltosua avversaria progressista. “Come si può pensare che unache va con il12 in un cantiere possa capirci qualcosa?”. Queste le parole pronunciate da Michele Matrone, nei confronti dell'avversaria sostenuta dal centrosinistra Dominga Guerri. Secondo la lista civica “Insieme per”, che appoggia l'esponente di sinistra, le offese sessiste sarebbero state recate durante “un incontro elettorale che si è svolto a San Donato in ...

Advertising

fattoquotidiano : Texas, è morto d’infarto il marito di una delle maestre uccise: la donna aveva fatto scudo col corpo ai bambini dur… - tempoweb : “#Donna col tacco 12 nei cantieri”. Bufera politica a #Rignano dopo la frase sessista contro la candidata sindaco… - orizzonte_oriz : @stefymigliori @gilardisil @il_laocoonte @VinnieVegaPF @guccihyungx @brugnolovpl @OneFootball Allarme a Vicenza! Un… - MohicanoUrbano : @chiccotesta @CarloCalenda Mi piace l’idea siate gli stessi che consigliano i vaccini in gravidanza malgrado il par… - maddanena : @brusinho5 @DelgeIl ragazzi le donne non sono coglione come voi se ci vedete con le ballerine eh , una donna può am… -