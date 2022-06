Domenica In 5 giugno: ospiti, anticipazioni e cosa cambia nell’ultima puntata dello show di Mara Venier (Di venerdì 3 giugno 2022) L’appuntamento Domenicale con lo show di Mara Venier torna puntuale alle 14:00 su Rai 1. Si tratta dell’ultima puntata di stagione di Domenica In, per cui c’è fermento circa gli ospiti con cui la trasmissione chiuderà il fortunato periodo. Il sito specializzato TVBlog ha diffuso in anteprima le anticipazioni e i nomi degli ospiti che affiancheranno Mara Venier in questa esperienza. Domenica In ultima puntata: cosa succederà di diverso Dopo la grande festa celebrata per i 30 anni del programma con lo speciale andato in onda venerdì sera, che ha visto momenti importanti, tra cui un’intervista a cuore aperto di Renzo Arbore, e dopo la tradizionale ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 giugno 2022) L’appuntamentole con loditorna puntuale alle 14:00 su Rai 1. Si tratta dell’ultimadi stagione diIn, per cui c’è fermento circa glicon cui la trasmissione chiuderà il fortunato periodo. Il sito specializzato TVBlog ha diffuso in anteprima lee i nomi degliche affiancherannoin questa esperienza.In ultimasuccederà di diverso Dopo la grande festa celebrata per i 30 anni del programma con lo speciale andato in onda venerdì sera, che ha visto momenti importanti, tra cui un’intervista a cuore aperto di Renzo Arbore, e dopo la tradizionale ...

