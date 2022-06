“Do i numeri” | Antonella Clerici sconvolge il pubblico di È sempre mezzogiorno – FOTO

Advertising

Albertogiacomo5 : @el100moscow @Antonella_O_O @Agenzia_Ansa Ma te che ne voi sapere!? Boncompagni è la storia della radio e della tv… - MariangelaBona6 : @Antonella_O_O Io nn credo ai loro sondaggi,voglio sempre ricordare e spero che anche altri spettatori lo facciano… -

L'Ecodelsud.it

...nella natura 2 residenze 2 botanici professionisti 3 coach del benessere Sono questi idella ... organizzato da LIS Lab Performing Arts con la direzione artistica diCirigliano, celebra ...AncheMarras crede che ci siano altre priorità "come la salute" prima delle ... "Vieni in Comune, ti mostro ireali" l'invito di Bucci al candidato del campo progressista, non convinto ... Elezioni Messina. Si presenta Antonella Russo: "I conti del Comune non sono in ordine, De Luca ha solo sciorinato numeri" A Piediluco la seconda edizione di Urban Shot Put, il meeting nazionale di getto del peso. Sport, passione, inclusività sono gli ingredienti che caratterizzeranno la manifestazione in programma gioved ...E’ arrivato il momento di congedarsi dal pubblico di rai 1 che ha amato e seguito moltissimo l’ultima edizione di E’ sempre mezzogiorno. E per salutare tutti i telespettatori che hanno riportato la re ...