Divorzio Sabatini-Salernitana, a Iervolino non è piaciuta una commissione all’agente di Coulibaly (Di venerdì 3 giugno 2022) Ieri Walter Sabatini ha lasciato la Salernitana. Le prime indiscrezioni lanciate da La Città raccontavano di diversità di vedute circa le commissioni agli agenti dei calciatori. In particolare, secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, sarebbe finita nel mirino la trattativa per Coulibaly. “È successo tutto dentro una notte divenuta buia e persino tempestosa, attraversata in un confronto serenamente serrato tra Iervolino e Sabatini e consumatosi attorno ad una filosofia aziendale talmente diversa da divenire definitivamente divisiva con la revoca della proposta di rinnovo contenuta in una mail che ha troncato qualsiasi ipotesi di improbabile riappacificazione. La natura della frattura, le commissioni da riconoscere al manager di Lassana Coulibaly, 26, architrave di una salvezza ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Ieri Walterha lasciato la. Le prime indiscrezioni lanciate da La Città raccontavano di diversità di vedute circa le commissioni agli agenti dei calciatori. In particolare, secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, sarebbe finita nel mirino la trattativa per. “È successo tutto dentro una notte divenuta buia e persino tempestosa, attraversata in un confronto serenamente serrato trae consumatosi attorno ad una filosofia aziendale talmente diversa da divenire definitivamente divisiva con la revoca della proposta di rinnovo contenuta in una mail che ha troncato qualsiasi ipotesi di improbabile riappacificazione. La natura della frattura, le commissioni da riconoscere al manager di Lassana, 26, architrave di una salvezza ...

