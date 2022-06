Distribuzione cibo per animali a Fiumicino, Severini-Romagna (Crescere Insieme): “Impossibile fare domanda” (Di venerdì 3 giugno 2022) Fiumicino – “Nel Comune di Fiumicino parte la Distribuzione di cibo per i gatti delle colonie e per le famiglie con cani con un Isee sotto i 15mila euro (leggi qui): un’ottima notizia, questa, se solo il cittadino riuscirebbe a capire come poter accedere al modulo per fare domanda”. A segnalarlo, è Carla Romagna della lista civica Crescere Insieme. “Oltre il comunicato stampa, infatti, – spiega Romagna – non c’è nulla: l’indirizzo e-mail dell’assessore Colonna presente sul sito non funziona, perché rimanda indietro le mail; il modulo d’accesso non è reperibile; non esiste un censimento dei cani presenti sul nostro territorio… chi è che deciderà da chi potrà accedere a questi fondi?”. “Quando ci sono queste opportunità, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022)– “Nel Comune diparte ladiper i gatti delle colonie e per le famiglie con cani con un Isee sotto i 15mila euro (leggi qui): un’ottima notizia, questa, se solo il cittadino riuscirebbe a capire come poter accedere al modulo per”. A segnalarlo, è Carladella lista civica. “Oltre il comunicato stampa, infatti, – spiega– non c’è nulla: l’indirizzo e-mail dell’assessore Colonna presente sul sito non funziona, perché rimanda indietro le mail; il modulo d’accesso non è reperibile; non esiste un censimento dei cani presenti sul nostro territorio… chi è che deciderà da chi potrà accedere a questi fondi?”. “Quando ci sono queste opportunità, ...

