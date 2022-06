Disastro DAZN | Pistocchi accusa | “Chi ha puntato su di loro se ne assumerà le responsabilità?”

(Di venerdì 3 giugno 2022) Non è stata un'annata positiva per. La pay tv che detiene i diritti della Serie A, ha fatto riscontrare un crollo drastico degli abbonati pari al 30%. La perdita degli abbonati...

pisto_gol : A quanto pare, la cessione dei diritti della serieA a #DAZN è stata un disastro epocale. Chi l'ha votata e decisa s…

... di interesse e anche di immagine del prodotto calcio, c'è il passaggio ache ha puntato tutto ... tra i presidenti delle squadre di serie A, si prenderà la responsabilità delcompiuto:Che è, moltiplicato cento, lo stesso principio di 'irrealtà' che ha usatodurante Spezia - ... Ma la gente coinvolta nel, col cellulare e i video su Twitter. Gratis. Pistocchi: 'DAZN un disastro epocale. Chi sono i responsabili' Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato il calo degli ascolti della Serie A su DAZN con un tweet molto polemico.