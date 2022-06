Disagi e ritardi fino a 90 minuti sulla linea ad Alta velocità. Treno deraglia in galleria a Roma, passeggeri illesi (Di venerdì 3 giugno 2022) linea bloccata per tutto il pomeriggio per il deragliamento del Treno AV Torino - Napoli. Ondeggia locomotiva di coda, esce da binari e urta ingresso in galleria. Panico fra i 192 passeggeri. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 giugno 2022)bloccata per tutto il pomeriggio per ilmento delAV Torino - Napoli. Ondeggia locomotiva di coda, esce da binari e urta ingresso in. Panico fra i 192. ...

