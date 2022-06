DIRETTA MotoGP | GP Catalogna 2022 LIVE | Bagnaia e Bastianini cercano il set-up ideale nelle FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Scelta differente invece per Fabio Quartararo: il francese opta per una doppia media. 14.11 Gomma media all’anteriore e hard al posteriore per. Si lavora chiaramente sull’assetto da gara. 14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP didi. 14.09 Le FP2 dureranno 45 minuti. 14.08 In tema di costruttori, sinora nel Gran Premio dihanno primeggiato cinque differenti Case. Interessante notare come Honda e Yamaha siano attualmente appaiate a quota 10 vittorie. Le uniche capaci di spezzare questo duopolio sono state la Ducati, che ha raccolto 4 successi, la Suzuki (1) e la Ktm (1). 14.07 GP– ULTIMI 10 VINCITORI 2012 – LORENZO Jorge ESP {Yamaha} 2013 – ...