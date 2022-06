Dino Giarrusso nella Lega? Clamorosa manovra in Parlamento | voci impazzite | cosa può accadere

(Di venerdì 3 giugno 2022) Lo scorso 25 maggio, con una coda talmente velenosa da prefigurare un duello in tribunale con il suo ex leader Giuseppe Conte, l'europarlamentareaveva sbattuto la porta e lasciato il M5S. Poco più di una settimana dopo l'ex Iena, secondo indiscrezioni raccolte dall'Adn Kronos, avrebbe bussato alle porte della, chiedendo di entrare nel gruppo "Identità e democrazia", dove siedono gli europarlamentari del Carroccio. La trattativa, secondo alcune fonti, sarebbe portata avanti direttamente dal leader del partito, Matteo Salvini, che tuttavia avrebbe deciso di prendere tempo dopo aver riscontrato più di un'esitazione tra i suoi esponenti a Bruxelles. Nel giorno del suo addio al M5S,non ha lesinato critiche ai grillini per il loro appiattimento sul governo Draghi. Particolare che lo ...

