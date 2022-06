“Di nuovo insieme” Albano Carrisi e Romina Power | nessun dubbio | succede davanti a tutti

(Di venerdì 3 giugno 2022). La coppia è stata pizzicata ieri sera in un noto ristorante di Trastevere a Roma. Nei giorni scorsi era tornata a far parlare di sé l’attuale compagna di: Loredana Lecciso. “Faccio la mamma a tempo pieno, mi prendo cura delle rose che ho piantatoade sto lavorando ad una linea di abbigliamento tutta mia. Sono tornata a essere giornalista pubblicista e vorrei cominciare a fare piccole collaborazioni raccontando la Puglia, il mio Salento. Sto valutando alcune proposte”. Alla soglia dei 50 anni per Loredana Lecciso è insomma tempo di prendere importanti decisioni. Senza dimenticarsi la cura della casa e dei figli. “Per certi versi è più impegnativo adesso. Prima ...

Advertising

chetempochefa : Papà @fabfazio e figlio Alvaro Fazio di nuovo insieme ?? #CTCF - peppeprovenzano : Parole chiare sulla #mafia. E atti conseguenti. Serve intransigenza. Si rischia un ritorno al passato, un’aria di… - Cinzy08_ : @__laurina_ Non lo so ma clero male ??????era da tempo che aspettavo un nuovo servizio fotografico insieme???? - ThatsWhatIAm98 : RT @TXTITALY: ?? Seventeen ha caricato un nuovo video sul proprio canale YouTube insieme ai #TXT ?? - internewsit : Sconcerti insiste: «Inter e Milan, perché nuovo stadio insieme? Limitante» - -

Nei giorni scorsi Hunziker e Angiolini sono stati pizzicati di: i paparazzi di Diva e Donna hanno beccato i due durante un pranzo alle porte di Milano. Nel locale la Hunziker ha ......panoramica sui film in uscita nelle sale questa settimana con un doveroso approfondimentoa ... Jurassic World: Il Dominio: IlTrailer Italiano Ufficiale del Film - HDla Pasticcino Bag di Weekend Max Mara è una grande promessa degli accessori da donna. «Rilanciata» a Venezia durante un gala dinner in Laguna per trenta ospiti amici del marchio ...In realtà però sembra proprio che i due modelli in futuro convivranno insieme nella gamma della casa automobilistica americana di Stellantis. Ecco in cosa differiranno le nuove Jeep Renegade e Jeep ...