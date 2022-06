Di Maria-Juventus, cambia tutto: le nuove condizioni (Di venerdì 3 giugno 2022) La trattativa per Di Maria alla Juventus non è ancora chiusa; le ultime indiscrezioni parlano di una nuova condizione per l’attaccante. Nella finalissima Italia-Argentina abbiamo visto il dominio, totale, di Messi e compagni che si sono imposti per tre a zero ma il punteggio sarebbe potuto essere molto più ampio. Tra i protagonisti della serata non possiamo non menzionare Di Maria, autore del gol del due a zero e di una prestazione di altissimo profilo; i novanta minuti disputati dall’attaccante non saranno sfuggiti alla Juventus, particolarmente interessata al giocatore. La trattativa non è poi così semplice nonostante per l’argentino serva solo lo stipendio e non anche il cartellino. LaPresseIl sistema di gioco di Allegri, il 4-3-3, è perfetto per Di Maria visto le qualità del giocatore e la sua ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 giugno 2022) La trattativa per Diallanon è ancora chiusa; le ultime indiscrezioni parlano di una nuova condizione per l’attaccante. Nella finalissima Italia-Argentina abbiamo visto il dominio, totale, di Messi e compagni che si sono imposti per tre a zero ma il punteggio sarebbe potuto essere molto più ampio. Tra i protagonisti della serata non possiamo non menzionare Di, autore del gol del due a zero e di una prestazione di altissimo profilo; i novanta minuti disputati dall’attaccante non saranno sfuggiti alla, particolarmente interessata al giocatore. La trattativa non è poi così semplice nonostante per l’argentino serva solo lo stipendio e non anche il cartellino. LaPresseIl sistema di gioco di Allegri, il 4-3-3, è perfetto per Divisto le qualità del giocatore e la sua ...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc | Proseguono i contatti con #DiMaria, settimana prossima decisiva per #Pogba - GiovaAlbanese : La trattativa con #DiMaria: la richiesta del calciatore e la proposta della #Juventus. E poi le tracce di… - forumJuventus : (TS) 'Juventus, gli obiettivi argentini: ieri colloqui per Di Maria mentre Molina piace sempre di più'?… - egidio_gialdini : 'Mamma mia ... Mamma mia DI MARIA'. La stagione della JUVENTUS secondo Gianni BALZARINI, Giornalista MEDIASET. - ZonaBianconeri : RT @96Gypsy: Ma in che senso Berardi? Per fare la controfigura a Di Maria negli spot pubblicitari spero… #Calciomercato #Juventus -