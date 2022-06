Degli esercizi per l'estate, per far sì che i ragazzi possano riflettere sugli importanti temi che li riguardano da vicino, come bullismo e body shaming (Di venerdì 3 giugno 2022) Sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie sul bullismo e il cyberbullismo, ma anche per un uso corretto e consapevole della tecnologia. È questo l’obiettivo di #cuoriconnessi, il progetto nato dalla collaborazione di Unieuro e Polizia di Stato. Emma Marrone e il body shaming per il suo look a Sanremo 2022: «Vestitevi come vi pare» X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 3 giugno 2022) Sensibilizzare studenti, insegnanti e famiglie sule il cyber, ma anche per un uso corretto e consapevole della tecnologia. È questo l’obiettivo di #cuoriconnessi, il progetto nato dalla collaborazione di Unieuro e Polizia di Stato. Emma Marrone e ilper il suo look a Sanremo 2022: «Vestitevivi pare» X ...

Advertising

IOdonna : Degli esercizi per l'estate, per far sì che i ragazzi possano riflettere sugli importanti temi che li riguardano da… - rainiero43 : @Davide02022006 @GandolfoDomini1 @Efrem444 Il Para...in questione votò pro alla conversione in legge del ddl 1741,… - rainiero43 : RT @rainiero43: @WorldHilarious1 Qui il suo voto pro alla conversione in legge del ddl 1741, 2020, in materia di covid. Favorevole a gel, m… - rainiero43 : @WorldHilarious1 Qui il suo voto pro alla conversione in legge del ddl 1741, 2020, in materia di covid. Favorevole… - ginnasticando : ?? I terzetti GAM e GAF hanno testato i loro esercizi in campo gara in vista dei prossimi appuntamenti internaziona… -