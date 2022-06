(Di venerdì 3 giugno 2022)– Èieri pomeriggio iltra, operato dalla compagnia di bandiera serba Air Serbia. Ilinaugurale, lo JU464, è atterrato all’aeroporto internazionale di Ronchi dei Legionari alle 19:55 ed è stato accolto con il tradizionale ‘ponte d’acqua’ nello scalo in Friuli Venezia Giulia.è la quarta destinazione in Italia per Air Serbia, dopo Roma, Milano e Venezia. Air Serbia volerà sudue volte alla settimana. “Siamo particolarmente lieti di collegarecon, una città con una grande diaspora serba, dopo una pausa di undici anni”, ha affermato Bojan Arandjelovic, Head of Network Planning & Scheduling ...

Advertising

Lopinionista : Decollato il primo volo diretto tra Belgrado e Trieste - fisco24_info : Yemen: decollato primo aereo per Il Cairo dopo sei anni: La tregua, entrata in vigore il 2 aprile, scadrà domani - UCI_Cinemas : ?? #TopGunMaverick è decollato alla grande ed è stato il film più visto nel weekend! Un primo posto meritatissimo s… -

Agenzia ANSA

... 'Sapore di sale' di Paoli e 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri, lo spettacolo ha... mercoledì 17, prenderà il via ai Magazzini del Cotone, nell'ambito di Orientamenti, con il......il post Napoli di Gattuso è diventato viola soltanto di rabbia per questo progetto mai. ... Per questo iltassello che sarà sostituito è proprio l'allenatore, nonostante la scadenza di ... Yemen: decollato primo aereo per Il Cairo dopo sei anni Moriva nel 1987 Giuseppe Castruccio. Massimo Prati racconta la storia del socio del Genoa e giocatore nei primi anni del '900 ...All’interno della stiva, uno degli addetti al carico bagagli stava aprendo una dopo l’altra le valigie griffate. Il complice invece era rimasto a terra, sotto il Boeing in pista e ...