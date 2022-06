De Rossi in panchina: è in pole position per una panchina italiana (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Cagliari dopo la drammatica retrocessione in Serie B all’ultima giornata conclusasi con il pareggio in casa del Venezia già retrocesso, è alla ricerca di un nuovo tecnico. Dopo l’esonero di Mazzarri quando mancavano tre giornate al termine la panchina sarda è stata affidata ad Agostini, tecnico della primavera che però non riuscito a far salvare il Cagliari. Tanti nomi sono in queste ore accostati alla prestigiosa panchina sarda ma al momento ancora nessun allenatore è stato ufficializzato. In particolare, come riportato da Alfredo Pedullà, spunta un nome nuovo sul taccuino della dirigenza del Cagliari: si tratta dell’ex giocatore e campione del mondo Daniele De Rossi. De Rossi (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Cagliari: scelto De Rossi per la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Cagliari dopo la drammatica retrocessione in Serie B all’ultima giornata conclusasi con il pareggio in casa del Venezia già retrocesso, è alla ricerca di un nuovo tecnico. Dopo l’esonero di Mazzarri quando mancavano tre giornate al termine lasarda è stata affidata ad Agostini, tecnico della primavera che però non riuscito a far salvare il Cagliari. Tanti nomi sono in queste ore accostati alla prestigiosasarda ma al momento ancora nessun allenatore è stato ufficializzato. In particolare, come riportato da Alfredo Pedullà, spunta un nome nuovo sul taccuino della dirigenza del Cagliari: si tratta dell’ex giocatore e campione del mondo Daniele De. De(Photo by Claudio Villa/Getty Images)Cagliari: scelto Deper la ...

Advertising

TUTTOB1 : Pedullà: 'Panchina Cagliari, valutato anche De Rossi' - SpazioInter : Daniele De Rossi pronto per la panchina? L’idea del club di Serie B! - - zazoomblog : Cagliari suggestione per la panchina: debutto per De Rossi? - #Cagliari #suggestione #panchina: - MomentiCalcio : Cagliari: per la panchina spunta anche Daniele De Rossi - serieApallone : Calciomercato, De Rossi tra i papabili per la panchina del Cagliari: Il club del presidente Giulini vuole ri.....… -

Cagliari, suggestione per la panchina: debutto per De Rossi Il Cagliari valuta il profilo dell'allenatore a cui affidare una complicata scalata verso la serie A: a sorpresa spunta De Rossi Il Cagliari valuta il profilo dell'allenatore a cui affidare una complicata scalata verso la serie A. Tra i nomi più gettonati quelli di Inzaghi e Andreazzoli, ma non solo. Come riportato da ... Amarcord: quando il Padova di Zenga, Allegri, Pioli e Lucarelli schiantò il Palermo 4 - 0 ... che costò al tecnico il posto ad appannaggio di Delio Rossi) e i biancoscudati (quel giorno ... altro futuro allenatore del Palermo che poi avrebbe fatto tanta strada in panchina, così come l'avrebbe ... Calcio News 24 Sorpresa De Rossi: pronta la nuova avventura da allenatore in Italia Dopo aver lasciato la Roma, Daniele De Rossi è pronto a tornare in un club italiano, questa volta, però, nelle vesti di allenatore. Secondo quanto ... De Rossi verso il Cagliari: le ultime Potrebbe allenare per la sua prima volta in carriera una squadra di Serie B Il Cagliari è appena retrocesso in Serie B ed è in cerca di un nuovo allenatore. Sono tanti i nomi in lista e, secondo quant ... Il Cagliari valuta il profilo dell'allenatore a cui affidare una complicata scalata verso la serie A: a sorpresa spunta DeIl Cagliari valuta il profilo dell'allenatore a cui affidare una complicata scalata verso la serie A. Tra i nomi più gettonati quelli di Inzaghi e Andreazzoli, ma non solo. Come riportato da ...... che costò al tecnico il posto ad appannaggio di Delio) e i biancoscudati (quel giorno ... altro futuro allenatore del Palermo che poi avrebbe fatto tanta strada in, così come l'avrebbe ... Cagliari, suggestione per la panchina: debutto per De Rossi Dopo aver lasciato la Roma, Daniele De Rossi è pronto a tornare in un club italiano, questa volta, però, nelle vesti di allenatore. Secondo quanto ...Potrebbe allenare per la sua prima volta in carriera una squadra di Serie B Il Cagliari è appena retrocesso in Serie B ed è in cerca di un nuovo allenatore. Sono tanti i nomi in lista e, secondo quant ...