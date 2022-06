De Rossi: «Ai Mondiali tiferò Argentina. L’Italia? C’è sempre bisogno di ricambio generazionale» (Di venerdì 3 giugno 2022) Mancini ha fortemente voluto che tornasse a far parte del suo staff, Daniele De Rossi proprio non se l’è sentita di dirgli di no. Con l’Argentina ha un rapporto speciale perché lì ha concluso la carriera, con la leggendaria maglia del Boca. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera dopo il rumoroso 3-0 che la Nazionale italiana ha incassato da Messi e compagni. Non pensavo che la differenza tra le due squadre fosse così ampia. Ora tiferò Argentina» Su Mancini: «L’allenatore ha tantissima esperienza più di me, ci ha tirati fuori da una situazione analoga, anche se non uguale. Non venivamo dalla vittoria di un Europeo, quindi ora è molto più facile e abbiamo la persona giusta. Il materiale etcnico è quello giusto, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Mancini ha fortemente voluto che tornasse a far parte del suo staff, Daniele Deproprio non se l’è sentita di dirgli di no. Con l’ha un rapporto speciale perché lì ha concluso la carriera, con la leggendaria maglia del Boca. Ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera dopo il rumoroso 3-0 che la Nazionale italiana ha incassato da Messi e compagni. Non pensavo che la differenza tra le due squadre fosse così ampia. Ora» Su Mancini: «L’allenatore ha tantissima esperienza più di me, ci ha tirati fuori da una situazione analoga, anche se non uguale. Non venivamo dalla vittoria di un Europeo, quindi ora è molto più facile e abbiamo la persona giusta. Il materiale etcnico è quello giusto, poi gli anni passano per tutti e c’èdi ...

Advertising

napolista : #DeRossi: «Ai Mondiali tiferò #Argentina. L’#Italia? C’è sempre bisogno di ricambio generazionale» Al Corsera. «Ce… - blizzard861 : @lorenzo99 @vmotosoco @dariofranchitti @PirroRider Dici che Marquez avrebbe superato i titoli di Rossi, ma che sign… - la_patrizia_ : @BebsRubyo No. Come le 7 Champions del Milan. Come i 38 scudetti della Juve. Come i 9 titoli mondiali di Rossi. Co… - FraTac9 : @chichigallon 8 mondiali, gli è andata di lusso già più volte (Mugello 2013 se beccava il muretto non sarebbe qui),… - SimonTheWatcher : @DanieleZindato @PieroLadisa È fisiologico, anche quando si ritirò Agostini per un periodo si seguì con meno intere… -