De Ketelaere-Milan, si scalda la trattativa: spunta una novità (Di venerdì 3 giugno 2022) Fari puntati sul mercato che farà il Milan campione d’Italia. Con Origi ormai promesso sposo, Maldini va a caccia di una nuova ala per rinfoltire il reparto offensivo di Stefano Pioli. Maldini vuole creare una rosa ancor più competitiva e mettere nelle mani di Stefano Pioli giocatori ancora più importanti per poter fare una grandissima Champions League. Molto probabilmente continuerà la linea nell’acquistare giovani anche con la nuova proprietà, quella di Redbird, ma ciò non vuol dire che non si badera’ alla qualità dei giocatori. Charles De Ketelaere BrugesSecondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, i contatti tra la dirigenza rossonera e De Ketelaere sono sempre più intensi. Il giocatore vorrebbe trasferirsi a Milano ma il Club Brugge fa muro chiedendo cifre molto alte per la sua ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 giugno 2022) Fari puntati sul mercato che farà ilcampione d’Italia. Con Origi ormai promesso sposo, Maldini va a caccia di una nuova ala per rinfoltire il reparto offensivo di Stefano Pioli. Maldini vuole creare una rosa ancor più competitiva e mettere nelle mani di Stefano Pioli giocatori ancora più importanti per poter fare una grandissima Champions League. Molto probabilmente continuerà la linea nell’acquistare giovani anche con la nuova proprietà, quella di Redbird, ma ciò non vuol dire che non si badera’ alla qualità dei giocatori. Charles DeBrugesSecondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, i contatti tra la dirigenza rossonera e Desono sempre più intensi. Il giocatore vorrebbe trasferirsi ao ma il Club Brugge fa muro chiedendo cifre molto alte per la sua ...

