De Bruyne accoglie Haaland | «Il City cercava uno così da sempre»

(Di venerdì 3 giugno 2022) . Le parole del centrocampista belga Kevin Deha parlatodell’imminente approdo di Erlingal Manchester. Le sue parole dal ritiro della Nazionale belga: «È un grande attaccante, il suo trasferimento ci aiuterà a crescere come squadra. Si aspettano tutti molto da lui, un numero nove èstato cercato e penso sarà bello avere con noi un attaccante in grado di segnare 20-25 gol in una stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #ManchesterCity, #DeBruyne: 'Con #Haaland sarà bello avere una punta da almeno 25 gol stagionali' -

TUTTO mercato WEB

ASCOLTA DeHaaland: "Il City cercava uno così da sempre". Le parole del centrocampista belga Kevin Deha parlato così dell'imminente approdo di Erling Haaland al Manchester City. Le sue ...Kevin De, centrocampista del Manchester City, è stato intervistato dal ritiro della Nazionale belga per parlare dell'approdo ai Citizens di Erling Braut Haaland. Di seguito le sue parole: 'È un ... De Bruyne accoglie Haaland al Manchester City: "Bello avere una punta da 20-25 gol" Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, è stato intervistato dal ritiro della Nazionale belga per parlare dell'approdo ai Citizens di Erling Braut Haaland.Condividi questo articolo:Bruxelles, 1 giu. – (Adnkronos) – Non solo in campo, Dries Mertens è pronto a portare tutta la sua fantasia e la sua qualità anche in panchina, per ora da collaboratore o nel ...