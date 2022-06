Davide Ancelotti | “Nepotismo? A Napoli ho patito le accuse”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022) La stagione 2021-22 ha visto trionfare il Real Madrid di Carloin campo nazionale ed internazionale. L’ex allenatore delha portato i Blancos alla conquista inaspettata della Liga e della Champions League, battendo squadra del calibro di Psg, City e Liverpool. Con queste vittorieha confermato ancora di più il suo status di leggenda per quanto riguarda il ruolo di allenatore. PARIS, FRANCE – MAY 28: Carlo, Head Coach of Real Madrid celebrates with the fans after their sides victory during the UEFA Champions League final match between Liverpool FC and Real Madrid at Stade de France on May 28, 2022 in Paris, France. (Photo by David Ramos/Getty Images)La sua esperienza al, però, non è stata entusiasmante. A soffrire lepiovute addosso ...