Dare senza chiedere, l’impegno per chi è nelle istituzioni tracciato a Martina Franca dal comandante provinciale dei carabinieri. Nel ricordo di Antonio Chionna Militare ucciso dai terroristi il 3 giugno 1980 (Di venerdì 3 giugno 2022) Quarantadue anni fa, la mattina del 3 giugno 1980, il carabiniere libero dal servizio Antonio Chionna venne ucciso dai terroristi nel conflitto a fuoco durante una rapina in banca a Martina Franca. Stamattina la commemorazione del Militare, anche con una celebrazione in basilica. Presenti il sindaco Franco Ancona, il comandante di compagnia dei carabinieri (capitano Silvana Fabbricatore), i familiari di Antonio Chionna. Ed il comandante provinciale dei carabinieri di Taranto, colonnello Gaspare Giardelli che in chiusura della messa celebrata da don Peppino Montanaro, ha tenuto un breve discorso. Significativo: ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 3 giugno 2022) Quarantadue anni fa, la mattina del 3, il carabiniere libero dal serviziovennedainel conflitto a fuoco durante una rapina in banca a. Stamattina la commemorazione del, anche con una celebrazione in basilica. Presenti il sindaco Franco Ancona, ildi compagnia dei(capitano Silvana Fabbricatore), i familiari di. Ed ildeidi Taranto, colonnello Gaspare Giardelli che in chiusura della messa celebrata da don Peppino Montanaro, ha tenuto un breve discorso. Significativo: ...

